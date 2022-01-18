Apple засудят из-за наушников

Apple будут судить из-за проблем с популярными наушниками Powerbeats Pro. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Коллективный иск был сформирован и подан в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Согласно документам, пользователи требуют от компании компенсации из-за дефектов вышедших в 2019 году наушников Powerbeats Pro. Истцы полагают, что в своих маркетинговых материалах Apple обманывала потребителей, скрывая конструктивные недостатки устройства.

Согласно судебным документам, поданным в отношении компании, пользователи заметили дефект, из-за которого наушники не плотно прилегали к контактам во время нахождения в кейсе. Из-за этого гарнитура не заряжалась. Также в рекламе Apple убеждала, что устройство имеет защиту от влаги и предназначено для спорта, однако пот может попасть внутрь кейса и нанести урон девайсу.

Иск был подан в штате Нью-Йорк. После к нему присоединились владельцы дефектных наушников из других штатов, включая Джорджию, Мичиган, Монтану, Северную Дакоту, Оклахому, Род-Айленд, Южную Дакоту и Вирджинию.

В середине декабря 2021 года стало известно, что пользователи Apple Watch подали групповой иск в суд против Apple. Владельцы смарт-часов обвинили компанию в установке дефектных аккумуляторов, из-за которых потребители имели риск получить серьезные травмы.