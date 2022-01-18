На сайте «Госуслуг» появится возможность входа при помощи биометрии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, Минцифры подписало контракт с компанией «Ростелеком» на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг» с государственной информационной системой «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Уточняется, что стоимость контракта составила 1,2 миллиарда рублей, соответствующие работы должны завершиться к 5 декабря 2022 года.

Отмечается, что интеграция позволит порталу «Госуслуг» внедрить возможность входа с помощью биометрических данных, которые будут включать лицо и голос. Данные граждан планируется собирать дистанционно — через мобильное приложение.

Источники издания утверждают, после модернизации сервиса Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию с помощью ряда ограничений. Предполагается, что россияне, не сдавшие биометрические данные, лишатся возможности получать некоторые услуги дистанционно. Однако в Минцифры утверждают, что сдача биометрии останется добровольной: у пользователей портала будут альтернативные возможности получения сервисов.

По данным источника, новая мера повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на сайте «Госуслуг» появится двухфакторная идентификация. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, новое требование создается для дополнительной защиты данных граждан. Пользователям надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.