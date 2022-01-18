На сайте «Госуслуг» появится возможность входа при помощи биометрии
На сайте «Госуслуг» появится возможность входа при помощи биометрии. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.
По данным издания, Минцифры подписало контракт с компанией «Ростелеком» на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг» с государственной информационной системой «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Уточняется, что стоимость контракта составила 1,2 миллиарда рублей, соответствующие работы должны завершиться к 5 декабря 2022 года.
Отмечается, что интеграция позволит порталу «Госуслуг» внедрить возможность входа с помощью биометрических данных, которые будут включать лицо и голос. Данные граждан планируется собирать дистанционно — через мобильное приложение.
Источники издания утверждают, после модернизации сервиса Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию с помощью ряда ограничений. Предполагается, что россияне, не сдавшие биометрические данные, лишатся возможности получать некоторые услуги дистанционно. Однако в Минцифры утверждают, что сдача биометрии останется добровольной: у пользователей портала будут альтернативные возможности получения сервисов.
По данным источника, новая мера повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на сайте «Госуслуг» появится двухфакторная идентификация. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, новое требование создается для дополнительной защиты данных граждан. Пользователям надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.