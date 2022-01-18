Оценена способность спецназа Канады переломить ситуацию в Донбассе

Иностранные военные, отправленные на Украину, не будут участвовать в боях на юго-востоке страны. Так способность спецназа Канады переломить ситуацию в Донбассе оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, военнослужащие стран НАТО занимаются военной подготовкой Вооруженных сил Украины, в том числе обучением украинского спецназа, на случай конфликта с Россией.

Он пояснил, что спецназ не предназначен для участия в прямых боевых столкновениях, а обычно действует в тылу противника, где выполняет задачи по разведке и диверсионной деятельности. «На линии соприкосновения в Донбассе им [канадским спецназовцам] делать нечего. Разве что у них есть специалисты по снайперской подготовке, которые могут внести какую-то лепту, но существенно переломить ситуацию они не смогут», — сказал Леонков.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Канады отправило на Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе.

По данным источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Кроме того, они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий. Официально эту информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили.

