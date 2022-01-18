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Задержанного ФСБ российского замминистра отдали под суд

В Челябинской области начнется суд над замглавы Минстроя Белавкиным

Кадр: УФСБ России по Челябинской области

В Челябинской области назначали дату предварительного слушания по делу первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина. Заседание пройдет 28 января. Об этом сообщает URA.RU.

Дело замминистра было зарегистрировано в суде 10 января. Белавкина обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По этой статье ему грозит наказание от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф в объеме до 70 сумм взятки.

ФСБ задержала мужчину 3 июня 2021 года. Отмечалось, что замминистра курировал сферу ЖКХ. Чиновника заподозрили в получении от бизнесмена взятки в размере более одного миллиона рублей. Взамен Белавкин способствовал выделению субсидий из бюджета для оплаты выполненных коммерсантами работ.

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Мария Рубникович
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