Власти Китая призвали жителей отказаться от иностранных товаров

Китай попросил жителей страны перестать заказывать товары за рубежом, чтобы снизить риски распространения омикрон-штамма, пишет South China Morning Post со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Пекина. Правительство допускает, что новая мутация коронавируса могла попасть в Пекин с письмом из Канады.

Орган здравоохранения призвал получателей иностранных посылок соблюдать ряд предписаний: вскрывать упаковки за пределами дома, при этом надевая маски и перчатки, а также обрабатывать антисептиком отправления из стран с высоким риском заражения. Китайские власти опасаются проникновения вируса через посылки, так как первый случай заражения омикрон-штаммом был связан с иностранным письмом. Заболевший пекинец 11 января получил письмо из Канады, на котором позже нашли вирус.

Письмо шло из Торонто до китайской столицы четыре дня и побывало также в США и Гонконге. Всех сотрудников почты, которые контактировали с предметом, отправили на карантин. Изолировать пришлось также всю семью заболевшего, курьера и еще более 60 человек. Правительство Китая уже не раз сообщало об обнаружении коронавируса на товарах из-за границы. Тем не менее эксперты скептически относятся к этим заявлениям, ссылаясь на неспособность вируса выживать на поверхностях долгое время.

Из-за ограничений на прием грузов со стороны китайских властей продажи российской рыбы в Китай в 2021 году рухнули на 67 процентов, рассказал полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Ограничения ввели в 2020 году, когда в азиатской стране несколько раз нашли коронавирус на замороженных продуктах. Ситуация привела к переполнению рыбохранилищ на Дальнем Востоке.