Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Власти Китая призвали жителей отказаться от иностранных товаров

Власти попросили китайцев перестать заказывать иностранные товары из-за омикрон-штамма

Фото: Amir Cohen / Reuters

Китай попросил жителей страны перестать заказывать товары за рубежом, чтобы снизить риски распространения омикрон-штамма, пишет South China Morning Post со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Пекина. Правительство допускает, что новая мутация коронавируса могла попасть в Пекин с письмом из Канады.

Орган здравоохранения призвал получателей иностранных посылок соблюдать ряд предписаний: вскрывать упаковки за пределами дома, при этом надевая маски и перчатки, а также обрабатывать антисептиком отправления из стран с высоким риском заражения. Китайские власти опасаются проникновения вируса через посылки, так как первый случай заражения омикрон-штаммом был связан с иностранным письмом. Заболевший пекинец 11 января получил письмо из Канады, на котором позже нашли вирус.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января

Письмо шло из Торонто до китайской столицы четыре дня и побывало также в США и Гонконге. Всех сотрудников почты, которые контактировали с предметом, отправили на карантин. Изолировать пришлось также всю семью заболевшего, курьера и еще более 60 человек. Правительство Китая уже не раз сообщало об обнаружении коронавируса на товарах из-за границы. Тем не менее эксперты скептически относятся к этим заявлениям, ссылаясь на неспособность вируса выживать на поверхностях долгое время.

Из-за ограничений на прием грузов со стороны китайских властей продажи российской рыбы в Китай в 2021 году рухнули на 67 процентов, рассказал полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Ограничения ввели в 2020 году, когда в азиатской стране несколько раз нашли коронавирус на замороженных продуктах. Ситуация привела к переполнению рыбохранилищ на Дальнем Востоке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Канада отправила на Украину отряд спецназа
Подростки попытались изнасиловать 14-летнего знакомого бейсбольной битой
В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
Парень годами страдал от кашля и случайно нашел причину
В Таджикистане начались учения с участием тысячи российских военных
Еще в одном российском городе школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Жители Подмосковья начали подкармливать птиц красной икрой
Боец Исмаилов оценил поведение пообещавшего бить русских мужчины
Россиянка побывала в Египте и возмутилась реальным отношением местных к русским
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter