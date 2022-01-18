Полиция Испании освободила китаянок из сексуального рабства

Испанская национальная полиция задержала 63 человека за сексуальную эксплуатацию китаянок, а также за подделку документов для получения вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Из 63 человек 60 оказались гражданами Китая, двое — испанцами, и один — уроженцем Пакистана. По данным полиции, у бандитской группировки были изъяты 115 тысяч евро наличными. Всего небольшой картель имел два отделения в испанских городах Сарагоса и Бильбао.

В Сарагосе был организован притон, где женщины из Китая, находясь в сексуальном рабстве, должны были продавать себя клиентам, чтобы выкупиться на волю. Их заманивали в Испанию «лучшей жизнью», однако помимо сексуальных услуг уже освобожденные в настоящее время китаянки занимались сбытом психотропных веществ.

В Бильбао у группировки находился пункт по подделке документов для получения испанского вида на жительство. Бандиты занимались фальсификацией рабочих контрактов и прописки — эти услуги обходились клиентам в 8-10 тысяч евро. Согласно данным правоохранителей, за время своей деятельности группировка заработала пять миллионов евро.

В октябре 2021 года шесть военных из французского Иностранного легиона были задержаны во Франции по подозрению в создании преступной сети по оказанию секс-услуг. Всем шестерым солдатам было предъявлено сразу несколько обвинений: «сутенерство при отягчающих обстоятельствах», «торговля людьми», «отмывание денег» и «участие в преступном сообществе».