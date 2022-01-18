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Суд арестовал пообещавшего бить русских дагестанца

Суд арестовал на два месяца угрожавшего расправой пассажирам автобуса Шугаиба Болатукаева

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве арестовали 29-летнего уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который оскорблял пассажиров автобуса и угрожал им расправой, обещая бить русских. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Коптевского районного суда.

Его обвиняют по статье 282 («Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 16 марта. Ему грозит до шести лет колонии.

17 января сообщалось, что мужчина извинился за свои резкие слова. Ранее он объяснил свое поведение нацизмом со стороны пассажиров автобуса. Он сказал, что первым конфликт начал водитель транспорта, назвав его «чуркой», затем этническую травлю якобы подхватили пассажиры.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поведение мужчины должны оценить сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек обязан принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всему дагестанскому народу, считает он.

О конфликте в московском автобусе стало известно в субботу, 15 января, после публикации видеозаписи. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других людей. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.

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Елизавета Новикова
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