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Экс-заммэра Барнаула попал в колонию к бывшему вице-губернатору Алтайского края

«Ъ»: бывший вице-мэр Барнаула этапирован в ИК-10, где сидит экс-замглавы Алтайского края

Фото: Shutterstock

Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Демин, осужденный на девять лет за получение взяток, этапирован к месту отбытия наказания в ИК-10 строгого режима, которая находится в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом «Коммерсантъ» сообщили источники в правоохранительных органах.

Чиновник попал в колонию, которая прежде была лечебно-трудовым профилакторием для алкоголиков и наркозависимых. Теперь сидящие там заключенные занимаются производством мебели, стройматериалов и сувениров. Колония рассчитана на 1,7 тысячи человек, там есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио.

Там же наказание отбывает бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, также осужденный на восемь лет за взятки.

10 сентября 2021 года суд приговорил Демина к девяти годам заключения за коррупцию. Как было установлено, в 2019 году знакомый оплатил ему двухнедельный тур на Канары, а в обмен получил от вице-мэра помощь в получении кресла руководителя акционерного общества «Барнаулкапстрой», все акции которого принадлежат администрации города. После чего они вместе вымогали 15 миллионов рублей за беспрепятственное возведение дома.

Чиновника задержали при получении первого транша в размере 3,6 миллиона рублей в марте 2020 года.

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Любовь Ширижик
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