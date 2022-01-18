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Россиянин поговорил с телефонными мошенниками и стал должником

Житель Екатеринбурга оказался должен банку 40 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Фото: David Hahn / Unsplash

Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников после того, как решил сдать в аренду квартиру. В итоге злоумышленники оформили на россиянина кредит в несколько десятков тысяч рублей, сообщает KP.RU.

Собственник, который отказался называть свое имя, планировал сдать в аренду двухкомнатную квартиру в центре города. В ноябре 2021 года он опубликовал объявление, меньше чем через день ему позвонил мужчина. Он представился военным из Калининграда и заявил о готовности оплатить аренду жилья за два месяца, однако деньги должны были поступить со счета воинской части.

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Мошенник попросил арендодателя найти банкомат, выполнить несколько действий и продиктовать коды. Мужчина послушался, в итоге он увидел, что злоумышленник оформил на него кредит в 77 тысяч рублей и две заявки на кредиты по 350 тысяч рублей. По словам мужчины, он отдал мошенникам 37 тысяч рублей и оказался должен банку 40 тысяч.

Вскоре мужчина обратился в банк с просьбой отменить кредиты, однако ему отказали. Владелец квартиры написал заявление в полицию и планирует продолжить разбирательство в суде.

В ноябре 2021 года жертвой телефонного мошенника стала жительница Москвы. Мужчина представился сотрудником безопасности крупного банка и, чтобы спасти деньги, предложил женщине оформить кредит. В общей сложности ему удалось выманить у пострадавшей 16 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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