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В еще двух российских регионах выявили случаи омикрона

В Чечне и Татарстане выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В еще двух российских регионах — Чечне и Татарстане — выявили случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Отмечается, что в Чечне зарегистрировали одно заражение омикроном. «Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

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12 января

Пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану заявила, что на территории республики было выявлено 11 случаев заболевания новым вариантом инфекции.

«Из 11 случаев: 9 — завозные (4 случая завезены территорию Республики Татарстан из других субъектов Российской Федерации, 5 — из зарубежных стран (2 Ирак, США (Виргинские острова), Хорватия, Мексика), 2 - местные», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Бурятии, Челябинской области и Хакасии также выявили первые случаи заражения омикроном. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране выявили 783 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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Никита Абрамов
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