Звезды сериала «Эйфория» закрутили роман

Звезда сериала «Эйфория», трансгендерная актриса Хантер Шафер закрутила роман с актером и хип-хоп-исполнителем Домиником Файком, появившимся во втором сезоне шоу. Пару заметили держащейся за руки после свидания в ресторане, пишет New York Post.

23-летняя Шафер и 26-летний Файк посетили заведение The Nice Guy в Лос-Анджелесе. Очевидец рассказал, что артисты целовались и танцевали. Отмечается, что в заведении присутствовали и другие актеры «Эйфории», включая Джейкоба Элорди и Алексу Деми.

Представители Шафер и Файка не стали подтверждать журналистам слухи о романе артистов.

Премьера второго сезона сериала «Эйфория» состоялась 10 января. Сериал рассказывает о жизни наркозависимой школьницы Ру (Зендея) и ее возлюбленной трансдевушки Джулс (Шафер).