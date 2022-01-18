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Звезды сериала «Эйфория» закрутили роман

Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер закрутила роман с актером Домиником Файком
Хантер Шафер

Хантер Шафер. Фото: @hunterschafer

Звезда сериала «Эйфория», трансгендерная актриса Хантер Шафер закрутила роман с актером и хип-хоп-исполнителем Домиником Файком, появившимся во втором сезоне шоу. Пару заметили держащейся за руки после свидания в ресторане, пишет New York Post.

23-летняя Шафер и 26-летний Файк посетили заведение The Nice Guy в Лос-Анджелесе. Очевидец рассказал, что артисты целовались и танцевали. Отмечается, что в заведении присутствовали и другие актеры «Эйфории», включая Джейкоба Элорди и Алексу Деми.

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Представители Шафер и Файка не стали подтверждать журналистам слухи о романе артистов.

Премьера второго сезона сериала «Эйфория» состоялась 10 января. Сериал рассказывает о жизни наркозависимой школьницы Ру (Зендея) и ее возлюбленной трансдевушки Джулс (Шафер).

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Евгений Шульгин
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