Евро-2032 захотели провести в России

В России заинтересовались возможностью провести чемпионат Европы по футболу в 2032 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, в России европейское первенство 2032 года захотели сделать не менее масштабным, чем чемпионат мира-2018. Однако на данный момент никакой официальной информации о подаче заявки нет.

Идею уже поддержали в Госдуме. «Мы приветствуем идею по проведению чемпионата Европы-2032 в нашей стране. Российские болельщики, иностранные гости будут довольны качеством проведения такого турнира. Россия наиболее подготовлена из всех возможных стран-претендентов», — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет принимать заявки на проведение Евро в 2028 и 2032 годах до 23 марта 2022 года. Страны-хозяйки чемпионатов будут названы в сентябре 2023 года.