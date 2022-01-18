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Заключенные в США обвинили руководство тюрьмы в медицинских экспериментах

Заключенные в США подали в суд на тюремщиков из-за экспериментов с COVID-19

Фото: Maranie R. Staab / Reuters

Четверо заключенных в штате Арканзас (США) подали в суд на руководство тюрьмы, обвинив тюремщиков в медицинских экспериментах при лечении COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

По их словам, для борьбы с коронавирусной инфекцией местная медицинская служба прописала им антипаразитарный препарат ивермектин, несмотря на то, что представители здравоохранения США не рекомендовали использовать данное лекарственное средство для лечения вируса.

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Арканзасское отделение Американского союза гражданских свобод подало иск от имени мужчин на прошлой неделе против тюрьмы округа Вашингтон, шерифа округа Вашингтон Тима Хелдера и тюремного врача доктора Роберта Караса. Истцы утверждают, что препарат выдавали им под видом витаминов, антибиотиков и стероидов, не уведомив о серьезных побочных эффектах.

Согласно иску, заключенные принимали слишком большие дозы ивермектина, что опасно для здоровья и может привести к смерти. Многие из них них жаловались на ухудшение зрения, желудочные спазмы и диарею. Они также были вынуждены платить за медицинские осмотры, запрашиваемые после проявления побочных эффектов.

О способности ивермектина подавлять коронавирус стало известно в январе 2021 года. Ученые проверили, может ли максимальная рекомендованная в Европе доза известного противопаразитарного препарата повлиять на передачу вируса при введении в течение первых дней после появления симптомов. При этом в августе прошлого года Центры США по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ, Европейское медицинское агентство (ЕМА) и другие статусные медицинские организации не признали препарат ивермектин эффективным против COVID-19 или для его профилактики.

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Анжелика Бережная
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