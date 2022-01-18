Заключенные в США обвинили руководство тюрьмы в медицинских экспериментах

Четверо заключенных в штате Арканзас (США) подали в суд на руководство тюрьмы, обвинив тюремщиков в медицинских экспериментах при лечении COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

По их словам, для борьбы с коронавирусной инфекцией местная медицинская служба прописала им антипаразитарный препарат ивермектин, несмотря на то, что представители здравоохранения США не рекомендовали использовать данное лекарственное средство для лечения вируса.

Арканзасское отделение Американского союза гражданских свобод подало иск от имени мужчин на прошлой неделе против тюрьмы округа Вашингтон, шерифа округа Вашингтон Тима Хелдера и тюремного врача доктора Роберта Караса. Истцы утверждают, что препарат выдавали им под видом витаминов, антибиотиков и стероидов, не уведомив о серьезных побочных эффектах.

Согласно иску, заключенные принимали слишком большие дозы ивермектина, что опасно для здоровья и может привести к смерти. Многие из них них жаловались на ухудшение зрения, желудочные спазмы и диарею. Они также были вынуждены платить за медицинские осмотры, запрашиваемые после проявления побочных эффектов.

О способности ивермектина подавлять коронавирус стало известно в январе 2021 года. Ученые проверили, может ли максимальная рекомендованная в Европе доза известного противопаразитарного препарата повлиять на передачу вируса при введении в течение первых дней после появления симптомов. При этом в августе прошлого года Центры США по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ, Европейское медицинское агентство (ЕМА) и другие статусные медицинские организации не признали препарат ивермектин эффективным против COVID-19 или для его профилактики.