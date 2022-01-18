Футбольный клуб Басты оштрафовали за миллионные долги по зарплатам

Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону задолжал своим сотрудникам 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

По данным региональной прокуратуры, СКА не выплатил зарплаты 35 сотрудникам. Сейчас клуб погасил задолженность, но столкнулся со штрафом в 40 тысяч рублей в качестве наказания за нарушение трудового законодательства.

Владельцем ростовского клуба является российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Команда выступает во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

После 18 матчей первенства СКА лидирует в своей группе, имея в активе 44 очка. Команда одержала 14 побед, потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.

Баста стал владельцем СКА в октябре 2019-го. Рэпер покрыл долги клуба и вложил в него десять миллионов рублей.