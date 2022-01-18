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Спорт

Норвежские гандболисты отказались лететь на одном самолете со сборной России

Норвежские гандболисты отказались лететь на одном самолете с россиянами из-за коронавируса

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Мужская сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь одним рейсом со сборной России. Об этом сообщает Nettavisen.

Команды, выступавшие на предварительном этапе чемпионата Европы-2022 в Кошице, должны были отправиться на одном самолете в Братиславу, которая примет поединки основного раунда турнира. Однако норвежская делегация предпочла преодолеть расстояние в 430 километров на автобусе.

Такое решение связано с желанием норвежцев минимизировать риск заражения коронавирусом. В команде подчеркнули, что считают автобус более безопасным средством передвижения в условиях пандемии.

17 января стало известно, что гандболисты сборной России Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев заразились коронавирусом. Из-за этого они пропустили заключительный матч предварительного этапа чемпионата Европы против Словакии (36:27).

Россияне одержали три победы на предварительном этапе континентального первенства, в одном из матчей команда обыграла Норвегию. На групповом этапе основного раунда сборная России встретится с Германией, Польшей, Испанией и Швецией. В полуфинал выйдут две лучшие команды группы.

Алексей Гусев
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