Норвежские гандболисты отказались лететь на одном самолете со сборной России

Мужская сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь одним рейсом со сборной России. Об этом сообщает Nettavisen.

Команды, выступавшие на предварительном этапе чемпионата Европы-2022 в Кошице, должны были отправиться на одном самолете в Братиславу, которая примет поединки основного раунда турнира. Однако норвежская делегация предпочла преодолеть расстояние в 430 километров на автобусе.

Такое решение связано с желанием норвежцев минимизировать риск заражения коронавирусом. В команде подчеркнули, что считают автобус более безопасным средством передвижения в условиях пандемии.

17 января стало известно, что гандболисты сборной России Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев заразились коронавирусом. Из-за этого они пропустили заключительный матч предварительного этапа чемпионата Европы против Словакии (36:27).

Россияне одержали три победы на предварительном этапе континентального первенства, в одном из матчей команда обыграла Норвегию. На групповом этапе основного раунда сборная России встретится с Германией, Польшей, Испанией и Швецией. В полуфинал выйдут две лучшие команды группы.