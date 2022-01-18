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Иранского боксера приговорили к смертной казни

Иранскому боксеру Мохаммаду Джавад Вафаеи-Сани вынесли смертный приговор

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорен к смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные норвежской неправительственной организации по правам человека в Иране.

Вафаеи-Сани признан виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время беспорядков в ноябре 2019-го. Спортсмена задержали еще в феврале 2020-го. Представитель интересов иранца Бабак Пакния намерен обжаловать приговор.

В январе 2021-го в Иране был приведен в исполнение приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмена признали виновным в убийстве. Суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия.

В сентябре 2020-го года в Иране казнили борца Навида Афкари. Он также обвинялся в убийстве, однако международные организации связывали дело Афкари с его участием в протестах и беспорядках.

Николай Костюков
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