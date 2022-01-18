Говоривший о смерти Назарбаева Жириновский оценил его появление на публике

Протесты в Казахстане могли быть организованы сторонниками экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, предположил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также назвал довольно странным молчание влиятельного лица в течение такого долгого времени после громких событий в стране. Заявление Жириновского «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ЛДПР.

Назарбаев 18 января впервые за долгое время появился на публике, выступив с обращением к казахстанскому народу. Ранее лидер партии ЛДПР Жириновский предполагал, что молчание экс-президента страны объясняется тем, что он умер.

«Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив, и, мы надеемся, здоров. (…). Но он обратился спустя 10 дней после активных событий в Казахстане. Почему он не обратился раньше? (…) Ведь он очень влиятельный человек, лидер правящей партии «Нур Отан», мог бы попросить ее членов выйти на улицу и навести порядок. Но со 2 января он ждал. Чего ждал? Чтобы была ясная картина? Чтобы встать вместе с победителем? Он дождался, остался старый президент», — сказал Жириновский.

Лидер партии ЛДПР удивился, что человек, пробывший на посту президента 30 лет, хранил молчание во время такого сложного для страны времени. Он предположил, что подобная позиция была политически мотивирована и Назарбаев намеревался примкнуть к победителю после окончания беспорядков.

«Может, все это было организовано его сторонниками, чтобы вернуть к власти не его самого, но верных ему людей. Может, это попытка госпереворота, или что-то по заданию зарубежных центров. (…) Такого не было еще никогда, (…), всегда есть две группировки, кто-то побеждает. Здесь никто не побеждает, нет ни группировок, ни программы, ни лозунгов, ни знамен. (…) Вообще, молчать ему нельзя было. Он был председателем совета безопасности, но через два дня Токаев занимает этот пост. Слишком много непонятного. (…) Пока мы ничего не знаем, но рады, что он жив и может принести какую-то пользу. (…) Будем надеяться, что жизнь в Казахстане окончательно восстановится, будет гражданская жизнь, не будет насилия, а все злоумышленники будут найдены и преданы суду», — заключил политик.

Ранее первый президент Казахстана впервые с прошлого года и начала массовых беспорядков в стране появился на публике и сделал заявление. Экс-глава государства подчеркнул, что он пенсионер, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и, вопреки многочисленным слухам, никуда не уезжал из столицы республики.