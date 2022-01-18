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Кулеба дал совет украинцам на случай агрессии России

Глава МИД Украины Кулеба посоветовал украинцам держать голову холодной, а сердце горячим

Фото: Ukrainian Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал украинцам, как надо держать себя в случае агрессии России. По словам министра, «украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим». Заявление Кулебы передает ТАСС.

«Мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации», — сказал украинский чиновник на брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли. Кулеба добавил, что власти держат ситуацию под контролем, а потому не надо поддаваться панике.

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Кулеба также рассказал, что Киев делает все необходимые усилия, чтобы обеспечить безопасность Украины от якобы угрозы вторжения российский войск. К сдерживанию Москвы подключилось мировое сообщество, утверждает министр. «У нас беспрецедентная плотность международных визитов в Киев в январе», — добавил он.

Ранее стало известно, что на Украину отправился уже четвертый по счету военный транспортный самолет ВВС Великобритании. Предполагается, что Лондон перевозит в Киев вооружения и солдат. В республику также прибыл спецназ Канады. Специальные силы разработают план эвакуации канадских дипломатов из столицы в случае вторжения российской армии.

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Дмитрий Настасьев
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