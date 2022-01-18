Кулеба дал совет украинцам на случай агрессии России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал украинцам, как надо держать себя в случае агрессии России. По словам министра, «украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим». Заявление Кулебы передает ТАСС.

«Мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации», — сказал украинский чиновник на брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли. Кулеба добавил, что власти держат ситуацию под контролем, а потому не надо поддаваться панике.

Кулеба также рассказал, что Киев делает все необходимые усилия, чтобы обеспечить безопасность Украины от якобы угрозы вторжения российский войск. К сдерживанию Москвы подключилось мировое сообщество, утверждает министр. «У нас беспрецедентная плотность международных визитов в Киев в январе», — добавил он.

Ранее стало известно, что на Украину отправился уже четвертый по счету военный транспортный самолет ВВС Великобритании. Предполагается, что Лондон перевозит в Киев вооружения и солдат. В республику также прибыл спецназ Канады. Специальные силы разработают план эвакуации канадских дипломатов из столицы в случае вторжения российской армии.

