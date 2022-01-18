Уязвимость россиян перед кибермошенниками объяснили

Россияне игнорируют простейшие способы защиты своих данных в сети, поскольку никто целенаправленно не учил их кибербезопасности. К такому выводу пришел эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с «Лентой.ру». Также специалист предложил создать межведомственный совет, который мог бы взять на себя функцию просвещения людей в области информационной безопасности и сделать их менее уязвимыми перед кибермошенниками.

Россиян не учат защищаться

Люди отмахиваются от простейших способов защиты собственных данных, таких, например, как регулярное обновление приложений, поскольку никто не объяснил им важность этих действий. «У нас, к сожалению, в отличие от советского времени, когда всех учили правилам дорожного движения, сейчас обучение компьютерной грамотности отсутствует как таковое. То есть нас учат пользоваться компьютером, но не как защищать свою цифровую личность и свои активы в интернете», — считает эксперт.

Лукацкий заявил, что некоторые шаги в этой области все же предпринимаются, но они не носят системный характер. К таким мерам он отнес уроки базовой кибербезопасности в школах и курсы для пожилых людей, которые проводят социальные службы. «Но это все эпизодические примеры, а какой-то целенаправленной программы, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в России нет. Поэтому, собственно, мало кто знает, что надо делать», — подчеркнул эксперт по информационной безопасности.

Кроме этого, многие операционные системы до сих пор не удобны для пользователя. Поэтому люди отказываются от попыток разобраться в способах защиты своих данных, работая с тем или иным предлагаемым сервисом. «Многие средства, которыми мы привыкли пользоваться, до недавнего времени были неудобными в плане настроек безопасности. Они были рассчитаны на специалистов, а не на обывателя. Но сейчас и Apple, и Google, и многие другие компании уделяют достаточно много внимания и эргономике. Поэтому сегодня настройки безопасности зачастую включены по умолчанию, а если они не включены, то они включаются в один клик и больше не раздражают», — отметил специалист.

Новое ведомство

По словам эксперта, в 2013 году со стороны государства уже предпринимались попытки делегировать вопрос просвещения граждан в области кибербезопасности какому-либо из ведомств. Но тогда никто не оказался готов взяться за эту работу, уточнил Лукацкий.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо создать некий межведомственный совет. Ведомство, по предложению эксперта, могло бы разработать соответствующие программы с участием экспертов, которые помогли бы людям освоить принципы базовой кибербезопасности.

Это должны быть эксперты не по безопасности даже, а скорее по психологии. Они помогут разобраться, как доносить разного рода информацию до населения, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми. Разработают соответствующий контент в телевизионном и интернет-формате. Собственно, это должно в течение длительного времени доноситься до населения Алексей Лукацкий эксперт по информационной безопасности

По его словам, в этом вопросе стоит ориентироваться на западные страны. Так, например, сообщил Лукацкий, в Европе каждый ноябрь проходит месячник по информационной безопасности. «Тогда со всех экранов говорят о том, как выбирать пароль и что делать для своей защиты. У нас неплохо было бы сделать такую инициативу», — высказался он.