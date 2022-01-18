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Приговор сыну экс-главы кабмина Дагестана за убийство студентки МГИМО отменили

Суд отменил оправдательный приговор сыну дагестанского чиновника за убийство студентки

Кадр: Telegram-канал «112»

Приговор Муртузали Меджидову, которого ранее Никулинский суд признал невиновным в убийстве студентки МГИМО, отменили — дело будет рассмотрено заново в Измайловском суде. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 18 января, сообщили в Мосгорсуде.

По данным суда, хотя присяжные признали невиновным сына экс-главы кабмина Дагестана, после чего суд и вынес оправдательный приговор, Генеральная прокуратура выразила сомнение в объективности этого решения. Мосгорсуд отреагировал на позицию Генпрокуратуры и отменил приговор.

Студентка МГИМО, уроженка Казахстана Томирис Байсафу, была найдена под окнами института весной 2018 года. Она попала в больницу, где спустя три недели умерла. Следователям так и не удалось допросить ее, однако свидетели произошедшего рассказали, что незадолго до падения Томирис выясняла отношения со своим парнем — Муртузали Меджидовым. В связи с этим он попал под подозрение правоохранителей.

Летом 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по этому делу. Меджидова освободили в тот же день в зале суда.

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Леонид Микуляк
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