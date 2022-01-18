Захарова заявила о поступающих в адрес дипломатов угрозах

Российские дипломаты, которые работают на Украине, получают персональные угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале.

Заявление представителя МИД связано с публикациями американских СМИ о якобы эвакуации работников российской дипмиссии и их семей с Украины на фоне обострения отношений двух стран.« Несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, повторю: наши загранучреждения работают штатно», — написала Захарова.

Комментируя публикации СМИ, Захарова написала, что New York Times умышленно не сообщают об поступающих угрозах в адрес сотрудников МИД России, и констатировала снижение уровня журналистики в США. «Об этом американские СМИ не писали и не напишут. Культура проверять публикуемые данные американскими журналистами утрачена. Хотя материалов на этот счет нами было опубликовано очень много», — поделилась представитель.

Дипломат напомнила о нападении украинских радикалов на консульство России во Львове, которое произошло 24 декабря прошлого года. «Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», — написал МИД в официальном заявлении.

Ранее Захарова заявила, что действия и политика стран Евросоюза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве. «К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там», — усомнилась дипломат.