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Мошенники продавали россиянам несуществующие шины и диски через интернет-магазин

В Новосибирске начали судить мужчин, обманувших 352 покупателя на шесть миллионов рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Новосибирске начато рассмотрение уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в мошенничестве на сумму более шести миллионов рублей. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

Сегодня им начали оглашать обвинительное заключение. Следующее заседание состоится 11 февраля.

По данным следствия, в январе 2020 года обвиняемые создали интернет-магазин, в котором разместили ложную информацию о продаже автомобильных шин и дисков различных моделей и марок, после чего начали принимать заказы от россиян. После того, как покупатели отправляли оплату, их начинали игнорировать. В период с января по апрель 2020 года фигуранты дела успели обмануть на несуществующих шинах 352 человека.

26 ноября 2021 года сообщалось, что полиция Москвы поймала мошенников, которые обманули россиян на 100 миллионов рублей. Они создали компанию, которая якобы помогала внести изменения в кредитные истории граждан и получить кредиты или займы на выгодных условиях.

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Елизавета Новикова
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