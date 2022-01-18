Суд в Москве оштрафовал нобелевского лауреата Муратова

Мировой суд в Москве назначил штрафы лауреату Нобелевской премии, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и изданию за неуказание маркировки запрещенной организации. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Муратову был назначен штраф в размере четырех тысяч рублей, "Новой Газете" — 40 тысяч рублей», — уточнили в суде.

14 января суд признал журналиста и газету виновными в правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности).

Ранее Муратов рассказал о том, куда потратит Нобелевскую премию. Он заявил, что перечислил часть денег детскому хоспису, а также благотворительным фондам, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.

Муратов получил Нобелевскую премию мира 10 декабря в Осло. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Рессе. Журналистов наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира». Муратов стал первым российским журналистом лауреатом Нобелевской премии мира.