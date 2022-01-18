США уличили в недоверии к своим союзникам и попытках выслужиться перед ними

Белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию «Украина.ру» уличил США в том, что они не доверяют своим союзникам, однако все равно вынуждены предпринимать ряд действий в их интересах, а не собственных. Эксперт объяснил, почему Вашингтон так пытается выслужиться перед ними.

По его словам, поскольку в настоящее время Штаты находятся в активном противостоянии с Россией, они нуждаются в безоговорочной поддержке стран, находящихся под влиянием Вашингтона, несмотря на их не особо значительный военно-политический вес. При этом, как уверяет политолог, в Белом доме прекрасно понимают, что Запад намеренно раздувает тему «российского вторжения», но США приходится подыгрывать своим партнерам.

«В настоящий момент очевидно, что Вашингтон и Москва являются геополитическими соперниками. В этом противостоянии каждая из сторон стремится заручиться поддержкой тех стран, которые не симпатизируют их врагу. В данном случае речь прежде всего идет об Украине. Американцам также в любом случае придется ориентироваться на мнение стран Прибалтики и Польшу, которые постоянно утверждают о наличии у России планов по захвату их территории. Понятно, что американская сторона в это не верит, но она должна делать вид, что солидаризируется со своими союзниками», — заявил Константинов.

Ранее обозреватель РИА Новости Петр Акопов выступил с предложением к России и Китаю создать выгодный для обеих стран союз, который будет предусматривать взаимодействие в военной сфере. По его мнению, такое объединение превзойдет по силе даже НАТО.