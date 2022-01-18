ЕСПЧ нашел нарушения в заочном приговоре проживающего в Израиле акционера ЮКОС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) нашел нарушения в пожизненном заочном приговоре Леонида Невзлина — обвиненного в организации ряда убийств бывшего акционера ЮКОС. Об этом во вторник, 18 января, сообщает «Интерфакс».

Невзлин был осужден Мосгорсудом в 2008 году к пожизненному лишению свободы, но заочно, поскольку еще в 2003-м получил гражданство Израиля. Бывший топ-менеджер ЮКОС оспаривал приговор из-за того, что его защите не дали допросить одного из потерпевших. Кроме того, суд использовал доказательства, полученные в ходе других судебных разбирательств.

Также судья не дал Невзлину время, положенное для подготовки линии защиты, и не предоставил возможность вызова некоторых свидетелей. Невзлин считает свое уголовное преследование незаконным и политически мотивированным.

ЕСПЧ признал, что в ходе рассмотрения дела Невзлина в Мосгорсуде было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство. Европейский суд отметил, что в случае признания подобное нарушение может служить формальным основанием для отмены приговора. Однако политически мотивированного преследования суд не усмотрел, как и многих других доводов Невзлина.

Согласно приговору, Невзлин вместе с экс-главой службы безопасности ЮКОС Алексеем Пичугиным организовал убийства директора ТОО ТФ «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, топ-менеджера австрийской нефтяной компании «Ист Петролеум Хандельсгез МБХ» Евгения Рыбина и его водителя Николая Федотова, а также жителей Тамбова Ольги и Сергея Гориных, которые якобы располагали компроматом на акционера ЮКОС.