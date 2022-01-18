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МИД Украины отреагировал на сообщение об эвакуации российских дипломатов

Спикер МИД Украины: Киев не получал информации об эвакуации российских дипломатов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на сообщение об эвакуации российских дипломатов из Киева и Львова, передает «Интерфакс — Украина».

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что ведомство не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений. Не сообщали о подобных намерениях и другие посольства. Киев также не планирует забирать своих дипломатов из России.

«На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи», — сказал Николенко.

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16 апреля

Газета New York Times со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Россия решила эвакуировать своих дипломатов с семьями из Киева и Львова. 18 человек уже выехали на родину.

МИД России заявил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва называет подобные утверждения безосновательными.

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София Сарджвеладзе
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