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МИД России ответил на публикацию об эвакуации дипломатов из Киева

МИД России заявил о штатном режиме работы посольства в Киеве

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России ответило на статью New York Times об эвакуации дипломатов из посольства в Киеве, передает ТАСС.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — заявили в МИД на просьбу прокомментировать публикацию.

Ранее New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщила, что Россия решила эвакуировать дипломатов с семьями из Киева и Львова. 18 человек уже покинули страну 5 января, среди них были дети и жены сотрудников. В ближайшие дни из Украины уедут 30 человек. США знали о готовящейся эвакуации.

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Кремль отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

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София Сарджвеладзе
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