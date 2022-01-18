Зеленский заручился поддержкой главы МИД Канады

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли и заручился ее поддержкой, об этом он написал в своем Twitter.

Жоли приехала на Украину с рабочим визитом 17 января, 18 января состоялась встреча с Зеленским. По его словам, министр иностранных дел Канады поддержала территориальную целостность страны. «Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации. Канада еще раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины», — написал он по итогам переговоров.

Ранее Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял его за попытки добиться встречи с лидерами США и России. «Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — отметил Пушков.