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Большинству россиян предрекли инфицирование омикроном в течение двух недель

Вирусолог Лукашев: в течение двух недель большинство россиян переболеет омикрон-штаммом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В течение ближайших двух недель большинство россиян переболеет омикрон-штаммом коронавируса. Всплеск заболеваемости COVID-19 в стране предрек вирусолог Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени омикрон вытеснит другие, более летальные штаммы, как дельта. Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после омикрона», — сказал Лукашев.

При этом он подчеркнул, что с омикрон-штаммом ситуация спокойнее, потому что, по прогнозам специалистов, число смертей пациентов с южноафриканским вариантом вируса будет намного меньше.

Лукашев предрек распространение омикрона по всему миру через месяц. В России пик заболеваемости будет скоро, после начнется быстрый спад числа заражений, считает он.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России. По их данным, он может прийтись на 22 января, 5 февраля это будет очевидно по официальной статистике.

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Анастасия Шейкина
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