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Samsung изобрела ноутбук-оригами

Samsung запатентовала прототип ноутбука, складывающегося несколько раз

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

В ближайшие годы Samsung может выйти на рынок компьютеров с ноутбуком, который имеет сложную складную конструкцию. Об изобретении сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Журналисты медиа обнаружили в сети патент корейской корпорации на прототип портативного компьютера, который авторы назвали ноутбуком-оригами. Подобно фигурке из бумаги девайс имеет особую конструкцию из четырех соединенных между собой шарнирами фрагментов, благодаря которым его можно сложить по горизонтали и вертикали одновременно.

Фрагмент с передней панелью создан на основе гибкого OLED-экрана, который присутствует в складных смартфонах Samsung. Материнская плата и прочие компоненты разделены и размещены между двумя половинками корпуса таким образом, чтобы они не повредились при складывании.

Журналисты предположили, что использование подобного устройства, вероятно, будет неудобно, так как застрявший в механизме шарниров мелкий мусор может вызвать поломку ноутбука. При этом специалисты уверены, что если на рынке смартфонов будет развиваться тренд на складные телефоны, то подобные компьютеры появятся в реальности.

Ранее инсайдеры выяснили, что Samsung изобрела телефон со складным и выдвижным экраном. В сложенном состоянии гаджет имеет компактные габариты, но в разложенном виде девайс можно использовать как планшет.

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Андрей Ставицкий
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