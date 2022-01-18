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В Подмосковье задержали педофилов за совращение школьниц с помощью алкоголя

В Московской области за секс с российскими школьницами задержаны два парня

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области полицейские задержали двух заподозренных в педофилии россиян 22 и 18 лет. Об этом во вторник, 18 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, сыщики вышли на след извращенцев после обращения матери школьницы, которая сообщила, что, согласно данным мобильного приложения, ее дочь находится по незнакомому адресу. В квартире полицейские обнаружили двух парней в компании шестиклассницы и восьмиклассницы, с которыми они занялись сексом после совместного распития алкоголя.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

10 ноября 2021 года сообщалось, что Московский городской суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении гражданина Франции Бенжамена Сежурне об изнасиловании российской школьницы.

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Владимир Седов
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