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Песков ответил на вопрос о купании Путина в проруби на Крещение

Песков: президент Путин еще не решил, примет ли он участие в крещенских купаниях

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он принимать участие в крещенских купаниях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Если он решит это сделать, то мы сообщим», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналистов.

По словам Пескова, если Путин решит окунаться в прорубь, это произойдет в Подмосковье, потому что рядом с Кремлем сложно найти место для крещенских купаний.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

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Анастасия Шейкина
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