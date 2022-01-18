Песков ответил на вопрос о купании Путина в проруби на Крещение
Песков: президент Путин еще не решил, примет ли он участие в крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он принимать участие в крещенских купаниях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Если он решит это сделать, то мы сообщим», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналистов.
По словам Пескова, если Путин решит окунаться в прорубь, это произойдет в Подмосковье, потому что рядом с Кремлем сложно найти место для крещенских купаний.
Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.