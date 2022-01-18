Раскрыты шокирующие тайны основателя журнала Playboy

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер, устраивающий громкие вечеринки со звездами в своем особняке, манипулировал своими моделями, заставляя их употреблять наркотики и участвовать в оргиях. О шокирующих тайнах предпринимателя сняли документальный сериал «Секреты Playboy» из 10 частей, премьера которого состоится 24 января на телеканале A&E, сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, Хефнер воспринимал моделей как свою собственность. Он, а также VIP-члены ночных клубов Playboy заставляли их делать все, что им будет угодно. Их держали в заложниках, насиловали, накачивали наркотическими веществами, а некоторых из них доводили до мыслей о суициде. При этом отмечается, что начиналось все с ухаживаний за девушками, чтобы те поверили, что являются частью семьи.

Одна из бывших моделей раскрыла, что девушек принуждали к групповому сексу не менее пяти ночей в неделю. Причем режиссировал их сценарий сам основатель Playboy. Бывший исполнительный помощник Хефнера рассказала, что он и сам был заядлым наркоманом, ежедневно принимавшим амфетамин. Кроме того, своих работниц, по ее словам, он заставлял принимать наркотик, который они называли «раздвигатель ног», заставляющий девушек выполнять все, о чем их просят.

Вечеринки в особняке основателя Playboy продолжались вплоть до его смерти — Хефнер скончался 27 сентября 2017 года в возрасте 92 лет. Годом ранее бизнесмен продал поместье топ-менеджеру Metropoulos & Co. Дарену Метропулосу за 100 миллионов долларов. Согласно условиям продажи, Хефнер оставил за собой возможность жить в особняке до конца своих дней, выплачивая новому владельцу один миллион долларов в год на содержание помещений.

Ранее бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке Хью Хефнера. Ныне 41-летняя знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 годы, придерживаясь строгих правил хозяина. Известно, что предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.