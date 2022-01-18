Захарова поделилась подробностями переговоров глав МИД России и Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» поделилась подробностями о переговорах глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, министры иностранных дел на встрече прошлись по минским соглашениям и обсудили ситуацию на Украине. «Безусловно, прошлись по международной тематике. Это вопрос переговоров вокруг гарантий безопасности, это, безусловно, и неприемлемость для нас действий НАТО, расширение и вообще риторика, которая оттуда исходит. Это и Украина. Буквально, могу сказать, что пункт за пунктом прошлись по минским договоренностям», — отметила Захарова.

Ранее Лавров назвал дискуссию с Бербок полезной, даже несмотря на ряд противоречий по некоторым вопросам. Лавров также счел, что ФРГ и РФ могут двигаться вперед в развитии отношений.

Министр иностранных дел Германии прибыла в Россию 17 января. Ранее она посетила Украину. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.