Вышедший по УДО российский уголовник получил новый срок за кражу и изнасилование

Во Владимирской области за кражу и изнасилование к сроку в 14 лет и два месяца в колонии особого режима приговорен 40-летний российский уголовник. Об этом во вторник, 18 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, вскоре после условно-досрочного освобождения (УДО) россиянин приехал в город Петушки, где устроился на работу. Но в октябре 2021 года он вспомнил былое и украл из магазина коробку с 30 тысячами рублей, собранными на благотворительность.

После этого он напал на улице на незнакомую женщину и, угрожая ей ножом, завел в гараж, где изнасиловал, а после отобрал деньги и ценности. Впрочем, на этом рецидивист не успокоился — он потребовал вести его домой и отдать имеющиеся в квартире деньги. Однако жертва преступления привела его не к себе, а к соседу.

Там, представившись полицейским, злоумышленник зашел внутрь, и, приставив нож к горлу мужчины, потребовал отдать деньги. Мужчина замешкался, тогда зек бросился к тумбочке и вынул оттуда деньги и телефон, после чего сбежал. Но все его похождения, начиная с магазина, попали на камеру видеонаблюдения. По горячим следам он был задержан.

15 октября сообщалось, что в Астраханской области после нового изнасилования задержан беглый уголовник, изнасиловавший школьницу в Волгоградской области.