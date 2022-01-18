Модель раскрыла детали пережитого ограбления и показала фото разбитого Porsche

Британская модель раскрыла детали ограбления ее автомобиля немецкого производителя Porsche. На сторис в Instagram-аккаунте манекенщицы обратили внимание в Daily Star.

22-летняя Аполлония Ллевеллин (Apollonia Llewellyn) опубликовала серию снимков, на которых показала последствия налета на ее транспортное средство. На размещенных кадрах запечатлена роскошная машина розового цвета с разбитыми стеклами. По словам Ллевеллин, вор повредил автомобиль и вынес из него сумку люксового бренда Dior с одеждой других дорогих марок.

Известно, что инцидент произошел на парковке в Лондоне неподалеку от Гайд-парка. «Главное, что я в порядке после пережитого! Материальные вещи всегда можно заменить, а вот меня — нет. Люди просто завидуют тому, что у кого-то в жизни все успешно», — высказалась она в описании к фото.

В ноябре 2021 года в сети появились кадры покрытой кристаллами Lamborghini молдавской модели после ДТП. Журналисты Daily Mail опубликовали фотографии разбитой машины, принадлежащей блогерше Дарье Радионовой. Предположительно, авто столкнулось с другим транспортным средством, которое было припарковано на одной из улиц Лондона.