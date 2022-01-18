В Казахстане обвинили экстремистскую организацию в провокациях к беспорядкам

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что одна из организаций, признанных судом экстремисткой, провоцировала беспорядки в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, данная организация открыто подстрекала к насильственным действиям, в том числе по захвату административных зданий. Госсекретарь отметил, что именно через ее чаты распространялись указания и инструкции по захвату зданий и блокировке дорог.

Помимо этого, Карин рассказал, что в казахстанское общество пытаются привнести радикальную идеологию. Он добавил, что общая задача жителей страны блокировать подобного рода идеи.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен после начала беспорядков, сняли на всей территории Казахстана. Срок действия режима истек в полночь 18 января (21:00 18 января по московскому времени). Отмечается, что во время него действовал комендантский час (с 23:00 до 07:00 по местному времени).

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию.

