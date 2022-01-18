Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала легкий способ сделать популярную у женщин прическу

TikTok-блогерша показала легкий способ сделать пучок на голове и порадовала зрителей

Фото: @romymorris.x / TikTok

Девушка продемонстрировала быстрый способ сделать популярную среди женщин прическу и порадовала пользовательниц сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенном видео 20-летняя Роми Моррис (Romy Morris) показала легкий метод, благодаря которому ей удается создать красивый пучок на голове. Блогерша расчесала волосы, сделала прямой пробор и отделила две пряди у лица. После этого она взяла остальные волосы и собрала их в высокий хвост. Затем девушка разделила его на две части и начесала, скрутила пряди в жгуты и обернула их вокруг друг друга, создав таким образом пышный пучок. На финальных кадрах юзерша закрепила прическу резинкой и накрутила пряди у лица с помощью плойки.

Ролик стал вирусным и набрал 667,7 тысячи просмотров и 55,1 тысячи лайков. Зрители поблагодарили Моррис за лайфхак. «О боже! Мне безумно нравится результат! Это нереально!», «Спасибо большое! Я обязательно попробую эту технику», «Я впечатлена! Уже хочу попробовать!», «Невероятно красиво!», «У вас отлично получилось! Надеюсь, у меня получится так же хорошо!» — писали они.

Ранее в январе неожиданный способ завивки волос прославил девушку в сети. Пользовательница с никнеймом mahaut_.ctrr разместила короткий ролик, на котором засняла свою подругу в процессе завивки волос. Та вплотную подошла к батарее и несколько раз обернула вокруг нее одну прядь. Через несколько секунд она продемонстрировала на камеру полученный локон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
МИД России ответил на публикацию об эвакуации дипломатов из Киева
Ученые предупредили о глобальной опасности солнечной геоинженерии
Нарышкин рассказал о попытках Вашингтона дискредитировать пекинскую Олимпиаду
Массовая драка пассажиров с таксистом произошла в Москве
Бывший чемпион UFC захотел побить «уродливую картошку» Петра Яна в России
Цена на нефть побила многолетний рекорд
Россиянин поговорил с телефонными мошенниками и стал должником
Блогерша показала легкий способ сделать популярную у женщин прическу
Раскрыт показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
Диетологи назвали шесть простых правил для избавления от лишнего веса без усилий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter