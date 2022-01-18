Подход НАТО к отношениям с Россией сочли формулой политической катастрофы

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в интервью газете «Взгляд», что сочетание сдерживания и диалога в отношении России, о котором заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, приведет к деградации отношений между Москвой и НАТО. Сенатор счел подобный подход формулой политической катастрофы.

По мнению чиновника, слова французского министра иностранных дел говорят об отказе от самостоятельной позиции в отношении России и противоречат позиции президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что Североатлантический альянс должен поменять подход, а Европе следует этому способствовать.

Пушков указал, что сдерживание подразумевает политику военных усилий НАТО по противостоянию России в Европе и сумму враждебных действий, включая поддержку противников, военное освоение соседних государств и экономические санкции. В заявлении Ле Дриана, по его словам, нет ничего, что могло бы помочь в решении острых вопросов, кроме ритуального упоминания диалога.

«Диалог в сочетании со сдерживанием — это формула политической катастрофы. В связке «сдерживание — диалог» всегда доминирует сдерживание, а диалог превращается в дипломатическую вуаль, которая прикрывает противостояние. Эта формула, которой упорно придерживается НАТО последние несколько лет, приводит только к деградации отношений между Россией и Западом», — заключил сенатор.

16 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскрыл подход, который применяет республика в отношениях с Россией. По его словам, Париж выступает за сочетание диалога и сдерживания, а также усиление трансатлантической координации.

