Задержание Рашида Слепого бойцами СОБР показали на видео

Задержание криминального авторитета Рашида Слепого за аферу на миллионы рублей показали на видео. Ролик во вторник, 18 января, в своем Telegram-канале публикует издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как забежавшие внутрь бойцы СОБР быстро осматривают двор и внутренние помещения, поднимаются под лай собак на второй этаж и там общаются с задержанным криминальным авторитетом, встретившим их за столом. Также демонстрируется задержание и его подельников. По данным полиции, они проживали в соседнем доме.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в ходе спецоперации полиции задержан 51-летний авторитет Рашид Сербиев, известный в криминальном мире как Рашид Слепой. Вместе с ним задержаны шестеро подельников. Их подозревают в обмане предпринимателя из Екатеринбурга на 12 миллионов 300 тысяч рублей.