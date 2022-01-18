Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из сказки о Маугли

Бывший постоянный представитель России при НАТО, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, ставшими жертвами удава Каа в сказке о Маугли, он выразил свое мнение в Telegram-канале.

По словам политика, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о причине расширения НАТО на восток. «Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин.

Он сопроводил свое сообщение отрывком из советского мультфильма «Маугли». На видео удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов (вымышленный обезьяний народ из «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга — прим. «Ленты.ру»). По сюжету затем змея съедает их. В мультфильме Каа говорит: «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!».

Президент России Владимир Путин считает, что причиной расширения НАТО на восток стала эйфория от победы альянса над СССР в холодной войне.