Мужчина переехал в дом к брату и разрушил его брак

Пользовательница Reddit под ником SorryDaveNotStaying поделилась историей о том, как брат ее мужа, страдающий аутизмом, переехал к ним и разрушил их брак. По словам женщины, деверь пытался устанавливать свои правила в доме.

Авторша поста рассказала, что в прошлом году они с мужем пустили к себе пожить его брата Дэйва, который борется с аутизмом. По ее словам, мужчина остался один во время пандемии, потому что супруга отказалась сидеть с ним дома на карантине и подала на развод. «Дэйв регулярно ходит к психотерапевту и ждет, что окружающие будут делать все, что скажет специалист», — поделилась женщина.

Рассказчица пожаловалась, что муж и его брат стали вместе посещать врача. Затем они начали просить женщину, чтобы она ходила вместе с ними и помогала Дэйву справляться с проблемами, вызываемыми болезнью. Кроме того, героине истории пришлось питаться отдельно от мужа и деверя, потому что последнему не нравилось, как она готовит. «Дэйв сказал, что раз он готовил, то мы с мужем должны мыть посуду. Я отказалась, так как не ела блюда, которые он готовил. Теперь на нашей кухне можно постоянно увидеть горы грязной посуды», — заявила она.

Недавно муж героини истории и его брат вернулись от психотерапевта и дали ей список рекомендаций. Они попросили женщину выполнить их, чтобы жизнь Дэйва стала лучше. Однако женщина отказалась читать их и выбросила список в помойку. После этого она собрала вещи и уехала к родителям. Она обвинила деверя в том, что он разрушил собственный брак и брак его брата из-за своего эгоизма. После этого семья супруга назвала ее монстром. Сама же женщина призналась, что просто устала от поведения своего родственника.

В комментариях к посту большинство пользователей поддержали решение героини истории уехать от супруга и его брата. «Аутизм или любое другое психическое расстройство не является оправданием такого поведения», «Ни Дэйв, ни ваш муж не понимают смысла терапии. Ее смысл заключается не в том, чтобы заставлять окружающих делать то, что ты захочешь, а в том, чтобы научиться жить с этим миром и разобраться в себе», — написали они. Многие также посчитали деверя рассказчицы эгоистом.