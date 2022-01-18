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В крупнейшей пустыне мира выпал снег

Город Айн Сефра в пустыне Сахара покрылся снегом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Landsat / ZUMA Press / Globallookpress.com

Пустыня Сахара, которая считается крупнейшей из жарких засушливых зон в мире, покрылась снегом. Нетипичные для этой местности осадки выпали в алжирском городе Айн Сефра, пишет издание Daily Mail.

На песчаные дюны снег лег после того, как температура воздуха ночью опустилась до минус двух градусов Цельсия. По словам очевидцев, осадки образовали на песке красивые узоры. Айн-Сефра, известная как «ворота в пустыню», находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружена Атласскими горами. В январе для региона характерна более теплая погода — в среднем плюс 14 градусов Цельсия.

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Однако аномальный холод настиг Сахару в пятый раз за последние 42 года — подобные случаи зафиксировали в 1979-м, 2016-м, 2018-м и 2021-м. Пустыня, покрывающая большую часть Северной Африки, за последние несколько сотен тысяч лет претерпевала разные климатические изменения. Несмотря на сохранившуюся там засуху, ученые не исключают, что спустя 15 тысяч лет местность покроется зелеными растениями.

В августе снегом покрылась чилийская пустыня Атакама. Осадки выпали в шахтерском городе Эль-Сальвадор. Под толстым слоем снега оказались степи, городские улицы и инфраструктура. Пользователи сети связали погодную аномалию с климатическими изменениями, которые затронули весь мир.

Нина Ташевская
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