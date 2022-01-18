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Россиянин сбросил гражданскую жену с балкона четвертого этажа

Житель Нижнего Новгорода сбросил с балкона четвертого этажа гражданскую жену

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода сбросил с балкона четвертого этажа гражданскую жену во время ссоры, женщину доставили в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло ночью 17 января в жилом доме по улице Надежды Сусловой. По предварительным данным, 54-летний россиянин поссорился в квартире с 23-летней гражданской женой.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»). В настоящее время подозреваемый задержан.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. В ближайшее время жителю Нижнего Новгорода предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения.

В ноябре 2021 года в Солнечногорске мужчина избил жену телевизором и магнитофоном, а после — набросился на нее с ножом. Россиянка скончалась.

Россиянин также избил инвалида, который находился во время ссоры в квартире семьи. По словам пострадавшего россиянина, злоумышленник бил его тростью, когда он пытался заступиться за женщину. Позднее он потерял сознание.

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Анна Щербакова
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