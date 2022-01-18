В Казахстане потребовали перестать обвинять Назарбаева во всех грехах

Первый зампред казахстанской партии Nur Otan Бауыржан Байбек потребовал перестать обвинять во всех грехах бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его цитирует пресс-служба партии.

По словам Байбека, благодаря Назарбаеву Казахстан приобрел независимость и признание мирового сообщества. Он отметил, что заслуги Елбасы (по-казахскому «глава государства» или «лидер нации» — прим. «Ленты.ру») будут достойно оценены в исторической перспективе, несмотря на неизбежные во время правления ошибки.

«Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства — это низко и не красит отдельных граждан», — заявил Байбек.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года. Экс-глава казахстанских спецслужб Альнур Мусаев даже допустил тяжелую болезнь, кому или смерть бывшего главы государства. Появились слухи о том, что бывший глава государства выехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но посольство Казахстана в ОАЭ опровергло эту информацию.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности и сам занял эту должность.