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Российская семья бросила троих голодающих детей после скандала

В квартире Санкт-Петербурга полиция обнаружила троих брошенных детей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили троих голодающих детей, которых родители бросили одних в квартире. Об этом сообщает KP.RU.

В правоохранительные органы обратилась соседка семьи по коммуналке. Она сообщила, что за стеной разгорелся скандал. Однако прибывшие полицейские нашли там лишь девочек в возрасте шести и полутора лет, а также трехмесячного младенца.

На место инцидента вызвали скорую помощь. Двоих детей забрали в больницу, а младшую отправили в Дом милосердия. Затем полицейские отыскали 31-летнего отца и 34-летнюю мать. Учитывая тот факт, что дети находились в квартире одни несколько часов, на двух россиян завели уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Ранее 22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Мать, которая бросила их в овраге, перед этим пыталась задушить детей шарфом.

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Никита Абрамов
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