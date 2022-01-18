Трудности со сном назвали признаком более серьезной проблемы

Старший врач The Independent Pharmacy рассказал, что в ряде случаев трудности со сном, будь то неспособность быстро засыпать или наоборот — слишком долгий сон, являются одним из предвестников гораздо более серьезной проблемы со здоровьем, сообщает «Медик Форум». Среди возможных причин такого состояния он назвал повышенный холестерин.

«Зачастую трудности с засыпанием или необычайно продолжительный сон у человека могут указывать на опасное состояние повышенного холестерина, проявляясь как один из ранних признаков проблемы», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что при высоком холестерине у человека могут происходить изменения в функционировании его тела, в том числе влияющие на его сон. Медик отметил, что наличие подобных симптомов не обязательно говорит о проблемах с уровнем холестерина, однако посоветовал людям с подобным недугом обратиться за помощью к доктору и сдать анализы.

Ранее медики института нехирургической терапии Среднего Запада предупредили об опасностях, которые могут возникнуть на поздней стадии высокого уровня холестерина и назвали симптомы, которые можно заметить на коже, помогающие своевременно начать лечение. По словам специалистов, на ранних стадиях у людей с данным недугом может возникать нарушение кровотока, в связи с чем их кожа становится сухой и зудящей, а также возможен плохой рост ногтей.