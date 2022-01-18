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ЕСПЧ взыскал 20 тысяч евро в пользу матери покончившего с собой солдата

ЕСПЧ вынес приговор по делу россиянина, покончившего с собой в армии из-за дедовщины

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал 20 тысяч евро в пользу жительницы Забайкалья Любови Васильевой, чей сын покончил с собой из-за дедовщины в армии. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд установил, что в 2005 году в воинской части Забайкальского края старшие по службе издевались над сыном Васильевой Сергеем, а также над другими рядовыми. Им не давали спать, отбирали деньги и заставляли покупать продукты.

После этого Сергей вместе с еще двумя сослуживцами обратился к командованию. Воинскую часть расформировали, а солдат отправили в другие места. Однако на пересыльном пункте парень столкнулся со старшими, которые пообещали ему отомстить. Молодой человек покончил с собой в поезде, который направлялся в Иркутскую область.

Прокуратура во время проверки выявила дедовщину в части, двоих солдат, которые были к этому причастны, осудили. Однако из-за отсутствия состава преступления уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») было прекращено.

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Никита Абрамов
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