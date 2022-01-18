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В России назвали срок начала спада заболеваемости омикроном

Профессор Альтштейн заявил, что спад заболеваемости омикроном начнется в феврале

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» назвал срок начала спада заболеваемости омикроном в России.

По словам специалиста, исходя из наблюдений за зарубежными волнами заболеваемости COVID-19, спад заболеваемости начнется в феврале. Он добавил, что к началу февраля исполнится месяц, как заболеваемость омикрон-штаммом в РФ находится на подъеме.

Также Альтштейн допустил, что подъем или спад волны заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома коронавируса из-за быстрого размножения. «Волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных», — напомнил собеседник издания.

Ранее Альтштейн заявил, что в природе коронавируса есть неизвестный науке механизм. По словам специалиста, для него непонятным остается то, почему в какой-то момент кривая заболеваемости вдруг идет на спад.

Марина Совина
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