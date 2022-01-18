Названа главная загадка коронавируса

В природе коронавируса есть неизвестный науке механизм, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишут «Известия».

По словам специалиста, для него непонятным остается то, почему в какой-то момент кривая заболеваемости вдруг идет на спад. «Почему она поднимается, понятно — это эпидемический процесс: вирус находит чувствительного хозяина и распространяется. Но почему происходит спад волны заболеваемости», — назвал он загадку. Специалист напомнил, что это принято объяснять развитием иммунитета у переболевший COVID-19. При этом волны были и в начале пандемии, когда регистрировали мало переболевших и вакцинированных. Эпидемиолог предположил о наличии механизма, на определенном этапе эпидемии снижающего контагиозность вируса.

«Например, чем быстрее размножается вирус, тем сильнее его геном повреждается нейтральными и вредными мутациями, это снижает его заразность. Заболеваемость снижается. Затем приходит новый вариант, и волна возобновляется», — добавил он.

Альтштейн подчеркнул, что к началу февраля Россия уже месяц будет на подъеме заболеваемости. Опыт зарубежных «волн» показывает, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при омикроне. «Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — спрогнозировал он.

Ранее вирусолог Максим Скулачев заявил, что коллективный иммунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса.